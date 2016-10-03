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3 октября 16, 14:00
Дженнифер Гарнер о воспитании своих детей
Дженнифер Гарнер
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Дженнифер Гарнер надеется стать для своих детей – 4-летнего Сэмюэля, 7-летней Серафины и 10-летней Вайолет – хорошим примером.
Актриса в одном из недавних интервью рассказала о своих взглядах на воспитание.

Не думаю, что эмпатию можно развить в человеке лишь нравоучениями. Дети могут вести себя эгоистично, но они всегда внимательно наблюдают за взрослыми. Если вы показываете им пример заботы о других людях, то они вырастут заботливыми. С детьми я стараюсь быть лучшей версией себя. Верю, что сын и дочери запоминают мои хорошие поступки, – рассказала Дженнифер.

44-летняя актриса может стать примером, настолько ответственно и трепетно она подходит ко всем вопросам, касающимся ее детей.

Каждый вечер перед сном я стараюсь побыть наедине с каждым ребенком. Это наш обязательный ритуал. Исключением могут стать лишь дни, в которые я работаю и нахожусь на съемках, а не дома. Каждая работающая мама должна помнить, что дети нуждаются в ее внимании. Никогда не знаешь, какое зерно, брошенное в процессе воспитания, прорастет. Поэтому просто нужно быть готовым уделить время в любую минуту, - добавила актриса.

Дженнифер оберегает детей от соцсетей. Наибольшее беспокойство у знаменитой мамы вызывает старшая дочь Вайолет.

Детям понадобился компьютер для выполнения домашнего задания. Вайолет, наверное, единственный ребенок в классе, который не пользуется гаджетами. Я нашла старый ноутбук для нее и слегка запаниковала. Она не интересуется соцсетями. Школьные правила запрещают ученикам пользоваться социальными медиа до шестого класса. Боюсь, что в ближайшем будущем знакомство с этими вещами неизбежно, – выразила опасение Дженнифер.

Дети помогают сблизиться Дженнифер Гарнер и Бену Аффлеку. Супруги больше года назад объявили о своем разводе, но не спешат довести бракоразводный процесс до конца. Всю семью нередко видели на прогулке и отдыхе. А в последнее время в прессе появлялась информация, что актеры проводят время и вдвоем.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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