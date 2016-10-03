Анджелина Джоли получила право опеки над детьми

Слушания прошли в окружном департаменте Лос-Анджелеса по делам семьи и детей. Согласно договору, Джоли получает до 30 октября право опеки над всеми шестью детьми. Питт, в свою очередь, сможет навещать детей в присутствии врача. Кроме того, время от времени актер должен будет сдавать анализы на наркотики и алкоголь.





Помимо этого, супругов обязали пройти консультации у психолога сначала в индивидуальном порядке, а затем явиться к специалисту по семейной психотерапии вместе с детьми.





По данным портала, соглашение заключено на три недели, после чего департамент сможет установить новые условия или направить дело в суд.











