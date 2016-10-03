Екатерина Варнава выходит замуж

Недавно в СМИ появилась информация, что Варнава получила от своего возлюбленного — Константина Мякинькова предложение руки и сердца. Однако влюбленные не подтверждали информацию о намерении связать себя узами брака.





Екатерина с Константином в новом статусе приняли участие в съемках нового клипа Седоковой – "Вселенная это мы".





"Большая сумасшедшая любовь @kativarnava и @kostya_myakinkov в моем клипе #ВСЕЛЕННАЯ. Спасибо Вам за то что. Впервые вы с Костей снялись в видео как жених и невеста. Завтра все увидят, какие вы невероятные вместе! Я восхищаюсь ВАМИ! До встречи завтра", – поделилась Анна с подписчиками.











