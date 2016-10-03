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3 октября 16, 14:39
Звезда сериала "Бедная Настя" изменилась до неузнаваемости
Елена Корикова
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Елена Корикова снимается в сериале "Кухня".
Сериал "Бедная Настя" в своё время сделал популярной актрису Елену Корикову, которая сыграла главную роль той самой бедной Насти. С тех пор прошел не один год и, как оказалось, актриса сильно изменилась.

Новую фотографию Елены Кориковой опубликовала её коллега по сериалу "Кухня" актриса Екатерина Кузнецова. В Instagram Кузнецовой появилось эксклюзивные фото. На одном из них она, актёр Павел Дроздов и Корикова. Отметим, сейчас Елене Кориковой 44 года.

Подписчики отметили, что Корикова заметно постарела. К тому же, её сейчас не узнать. Некоторые посчитали, что Елена пользуется услугами пластического хирурга. И даже обвинили её в злоупотреблении пластическими операциями.

Актриса занята съёмками в новых картинах, поэтому, видимо, у неё нет времени на объяснения подобных высказываний в её адрес.





Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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