Звезда сериала "Бедная Настя" изменилась до неузнаваемости

Сериал "Бедная Настя" в своё время сделал популярной актрису Елену Корикову, которая сыграла главную роль той самой бедной Насти. С тех пор прошел не один год и, как оказалось, актриса сильно изменилась.





Новую фотографию Елены Кориковой опубликовала её коллега по сериалу "Кухня" актриса Екатерина Кузнецова. В Instagram Кузнецовой появилось эксклюзивные фото. На одном из них она, актёр Павел Дроздов и Корикова. Отметим, сейчас Елене Кориковой 44 года.





Подписчики отметили, что Корикова заметно постарела. К тому же, её сейчас не узнать. Некоторые посчитали, что Елена пользуется услугами пластического хирурга. И даже обвинили её в злоупотреблении пластическими операциями.





Актриса занята съёмками в новых картинах, поэтому, видимо, у неё нет времени на объяснения подобных высказываний в её адрес.



















