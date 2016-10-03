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3 октября 16, 14:42
Елена Ваенга опубликовала фото со свадьбы
Елена Ваенга
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Состоялась свадьба Елены Ваенги.
30 сентября 2016 года певица Елена Ваенга официально вышла замуж. 39-летняя певица впервые вышла замуж за барабанщика из ее группы Романа Садырбаева. Отношения с Романом у Елены длятся давно.

Ваенга и Роман расписались в Петербургском Дворце бракосочетаний №2.

Певица не откладывала в долгий ящик и сразу же опубликовала свадебные фотографии. Можно оценить не только белоснежное платье певицы, но и место проведение, и свадебный торт.

К слову, одним из гостей на свадьбе Ваенги стал Александр Розенбаум, фото с которым Елена также опубликовала в Instagram.



















Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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