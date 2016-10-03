Елена Ваенга опубликовала фото со свадьбы

30 сентября 2016 года певица Елена Ваенга официально вышла замуж. 39-летняя певица впервые вышла замуж за барабанщика из ее группы Романа Садырбаева. Отношения с Романом у Елены длятся давно.





Ваенга и Роман расписались в Петербургском Дворце бракосочетаний №2.





Певица не откладывала в долгий ящик и сразу же опубликовала свадебные фотографии. Можно оценить не только белоснежное платье певицы, но и место проведение, и свадебный торт.





К слову, одним из гостей на свадьбе Ваенги стал Александр Розенбаум, фото с которым Елена также опубликовала в Instagram.











































































