Анастасия Заворотнюк похвасталась подросшим сыном (ФОТО)

Молодой человек обучается за рубежом, и у занятой матери едва ли хватает времени проведать наследника.
На своей страничке в Инстаграме Анастасия опубликовала совместное фото с подросшим сыном.
«Наши крылья — это наши дети. Любовь, надежда и вдохновение!» — написала под фото Заворотнюк.
Поклонники сразу же отметили, что Майкл возмужал и подрос, а сходство со знаменитой матерью лишь усилилось.
«У вас потрясающий сын. Вы очень похожи друг на друга)», «На маму похож», «Правда очень похож на вас» — пишут поклонники.