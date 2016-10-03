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3 октября 16, 15:11
Анастасия Заворотнюк похвасталась подросшим сыном (ФОТО)
Анастасия Заворотнюк
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Шестнадцатилетний сын Анастасии Заворотнюк Майкл не часто появляется на её страничке в социальной сети, а относительно её старшей дочери Анны так его и вовсе не видно.
 Молодой человек обучается за рубежом, и у занятой матери едва ли хватает времени проведать наследника. 

На своей страничке в Инстаграме Анастасия опубликовала совместное фото с подросшим сыном. 

«Наши крылья — это наши дети. Любовь, надежда и вдохновение!» — написала под фото Заворотнюк. 

Поклонники сразу же отметили, что Майкл возмужал и подрос, а сходство со знаменитой матерью лишь усилилось. 

«У вас потрясающий сын. Вы очень похожи друг на друга)», «На маму похож», «Правда очень похож на вас» — пишут поклонники.





Источник: http://www.starslife.ru/
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