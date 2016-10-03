Анастасия Заворотнюк похвасталась подросшим сыном (ФОТО)

Молодой человек обучается за рубежом, и у занятой матери едва ли хватает времени проведать наследника.





На своей страничке в Инстаграме Анастасия опубликовала совместное фото с подросшим сыном.





«Наши крылья — это наши дети. Любовь, надежда и вдохновение!» — написала под фото Заворотнюк.





Поклонники сразу же отметили, что Майкл возмужал и подрос, а сходство со знаменитой матерью лишь усилилось.





«У вас потрясающий сын. Вы очень похожи друг на друга)», «На маму похож», «Правда очень похож на вас» — пишут поклонники.



















