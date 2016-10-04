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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 октября 16, 10:16
Беременная Джанет Джексон поправилась на 43 кг (ФОТО)
Джанет Джексон
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Недавно западные СМИ сообщали, что беременная Джанет Джексон поправилась на 43 кг.
И, похоже, инсайдеры не ошибались. На днях 50-летнюю поп-диву запечатлели на шоппинге в Лондоне. 

Джанет в компании помощников и бодигардов прибыла в торговый центр. "Без пяти минут мама" выбирала коляску и мебель, чтобы обустроить детскую для её будущего малыша.

В начале месяца стало известно, что беременность Джексон протекает не совсем гладко. По предписанию врача поп-дива соблюдала строгий постельный режим, к счастью, сейчас её состояние улучшилось.

Напомним, Джанет и 42-летний катарский миллиардер Виссам Аль Мана начали встречаться в 2010 году и спустя два года поженились. Для Джанет этот брак стал третьим.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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