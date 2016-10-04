Беременная Джанет Джексон поправилась на 43 кг (ФОТО)

И, похоже, инсайдеры не ошибались. На днях 50-летнюю поп-диву запечатлели на шоппинге в Лондоне.





Джанет в компании помощников и бодигардов прибыла в торговый центр. "Без пяти минут мама" выбирала коляску и мебель, чтобы обустроить детскую для её будущего малыша.





В начале месяца стало известно, что беременность Джексон протекает не совсем гладко. По предписанию врача поп-дива соблюдала строгий постельный режим, к счастью, сейчас её состояние улучшилось.





Напомним, Джанет и 42-летний катарский миллиардер Виссам Аль Мана начали встречаться в 2010 году и спустя два года поженились. Для Джанет этот брак стал третьим.



















