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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 октября 16, 10:32
Роскошная Ирина Шейк в новой фотосессии (ФОТО)
Ирина Шейк
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Ирина Шейк украсила обложку октябрьского номера Glamour Russia и примерила в фотосессии для глянца самые трендовые бьюти-образы нового сезона осень-зима 2016-2017.
Судя по фотосету, над которым работала визажист бренда Maybelline Шарлотт Уиллер, этой осенью в тренде – насыщенная ягодная губная помада, бронзовая палитра теней для век и классический макияж в стиле nude, который не выходит из моды вот уже несколько сезонов кряду.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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