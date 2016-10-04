Брэд Питт упал духом

Голливудский актёр Брэд Питт «всё ещё полностью раздавлен» чередой событий, начавшихся 19 сентября, когда его супруга и мать его детей Анджелина Джоли подала на развод, обвинив его во всех смертных грехах.





«Брэд не может поверить, что всё это происходит с ним на самом деле. Он надеялся быстро уладить конфликт с женой, но проблемы лишь усугубляются, из отношения не становятся лучше, скандал затягивается, и Брэд уже опускает руки. Он упал духом, и единственное, что его держит – это его дети. Его семья, друзья и менеджер постоянно с ним на связи, они поддерживают его, как могут, но он в очень, очень плохой форме» — рассказал инсайдер.





В пятницу 30 сентября в СМИ появилась информация о том, что Питт и Джоли дочтигли временной договорённости, которая будет действительной до 20 октября и позволит актёру видеть его шестерых детей Мэддокса, Пэкса, Захару, Шайло, Нокса и Вивьен. Оба родителя имеют совместное право опеки, однако жить это время будут с матерью и некоторое время после визита отца будут находится под наблюдениями врача.





Второй источник сообщает, что оба родителя будут проходить индивидуальные и совместные консультации, а также будут присутствовать на сессиях консультирования с их детьми. Питт, к тому же, пройдёт добровольную нарко-экспертизу и тест на алкоголь.





«Брэд согласен идти навстречу и делать всё, что ему говорят, лишь бы иметь возможность видеть детей. Он любит их больше всего на свете» — рассказал инсайдер.





Адвокат Хоссейн Беренджи, который не ведёт дело джолипиттов, однако консультирует издания, сообщает, что такой выходкой с разводом «Анджелина желает убедиться, что её дети находятся в безопасности, когда они будут общаться в отцом, а Брэд обязан будет взять некоторую ответственность за возможные девиантные типы поведения, которые прозвучали в нескольких характеристиках».





Адвокат считает, что несмотря на всю серьёзность обвинений, Брэду этот процесс также пойдёт на пользу, поскольку для него «это лучший способ оправдать себя и снять с себя клеймо домашнего тирана».





Напомним, что Брэд Питт не был готов к разводу с женой. Она и раньше угрожала ему этим, и он не воспринял её слова всерьёз. Официальных комментариев со стороны Джоли о причинах её решения не было и не будет. По крайней мере, в ближайшем будущем.



