Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.92
RUB
0.41
EUR
28.88
USD
25.87
RUB
0.41
EUR
29.29
USD
26.09
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 октября 16, 15:05
Виторган в Сети шутит над беременной женой (ФОТО)
Максим Виторган
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ксения Собчак в ближайшем будущем должна впервые стать мамой.
Телеведущая и ее муж Максим Виторган до последнего старались скрывать факт беременности и не комментировали будущее пополнение. Но теперь, когда всем уже все ясно, Ксения и Максим шутят над темой беременности и даже высмеивают слухи, которые «гуляют» по Сети. 

Так, на днях на странице Виторгана в Instagram было опубликовано фото с Собчак. Ксения умело выбрала позу – живота совершенно не было заметно. Максим не сдержаться и отметил, что Ксения отстегнула «беременный живот» и намекнул на то, что ребенка вынашивает суррогатная мама. 

«Художник Суррогатов. Картина «Живот отстегнула». Масло, хлеб, фотообои», – прокомментировал снимок актер. 



Пользователи достаточно сдержано отреагировали на шутку, сказав, что смешного тут мало. 

Кстати, пол ребенка все еще засекречен, но приближенные к паре информаторы говорят, что должен родиться мальчик. Будущие родители уже подготовили комнату для сына, а теперь обустраивают дом в Подмосковье, где малыш проведет свои первые полгода.

Источник: http://www.starslife.ru/
Ещё по теме:
Ксения Собчак и Максим Виторган ждут первенца
Ксения Собчак вновь провоцирует
Мама Ксении Собчак о том, как её дочь готовится стать мамой
Ксения Собчак ждет ребенка не от Максима Виторгана
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Елена Кравец впервые после рождения детей вышла на сцену
noimageБлейк Лайвли через два дня после родов на свадьбе подруги
noimageБрэд Питт упал духом
noimageСинди Кроуфорд поделилась романтическим фото
noimageРоскошная Ирина Шейк в новой фотосессии (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...