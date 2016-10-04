Виторган в Сети шутит над беременной женой (ФОТО)

Телеведущая и ее муж Максим Виторган до последнего старались скрывать факт беременности и не комментировали будущее пополнение. Но теперь, когда всем уже все ясно, Ксения и Максим шутят над темой беременности и даже высмеивают слухи, которые «гуляют» по Сети.





Так, на днях на странице Виторгана в Instagram было опубликовано фото с Собчак. Ксения умело выбрала позу – живота совершенно не было заметно. Максим не сдержаться и отметил, что Ксения отстегнула «беременный живот» и намекнул на то, что ребенка вынашивает суррогатная мама.





«Художник Суррогатов. Картина «Живот отстегнула». Масло, хлеб, фотообои», – прокомментировал снимок актер.













Пользователи достаточно сдержано отреагировали на шутку, сказав, что смешного тут мало.





Кстати, пол ребенка все еще засекречен, но приближенные к паре информаторы говорят, что должен родиться мальчик. Будущие родители уже подготовили комнату для сына, а теперь обустраивают дом в Подмосковье, где малыш проведет свои первые полгода.



