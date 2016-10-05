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5 октября 16, 10:49
Кэмерон Диаз посетила клинику пластической хирургии (ФОТО)
Кэмерон Диаз
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Кэмерон Диаз прятала лицо, выходя из клиники пластической хирургии.
44-летняя Кэмерон Диаз была в сопровождении своего 37-летнего мужа Бенджи Мэддена, когда покидала клинику. Актриса держала в руке кусок белой ткани, закрывая ею больше половины лица.

Lasky Clinic, заведение, из которого вышла Кэмерон, является одной из лучших в мире клиник косметологической и пластической хирургии.

Отметим, что актриса пропагандирует принятие своего возраста и соответствующих изменений во внешности. Диаз даже написала книгу, посвященную этой проблеме. В 2014 году Кэмерон призналась, что делала уколы ботокса, но пожалела об этом, так как ее внешность изменилась.

Это так странно изменило мое лицо, и я подумала, что не хочу так выглядеть. Я лучше буду видеть свое стареющее лицо, чем лицо, которое совершенно мне не принадлежит", – заявила тогда Диаз.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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