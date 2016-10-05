American Express судится с Тори Спеллинг

Из-за ссоры с матерью звезда сериала "Беверли Хиллз 90210" получила не 500 миллионов, на которые надеялась, а всего 800 тысяч долларов.





Привыкшая жить на широкую ногу Тори сейчас едва сводит концы с концами. Её муж Дин МакДэрмот не может оплатить все финансовые издержки и содержать актрису и их четверых детей, а мать артистки не спешит помогать бедствующей дочери.





Несколько месяцев назад Спеллинг получила счёт от American Express. Тори задолжала им без малого 38 тысяч долларов, и поскольку не предпринимала ни единой попытки связаться с ними или как-то погасить долг. Более того, Спеллинг игнорирует звонки сотрудников банка и даже отказалась говорить с руководством, готовым пойти навстречу звезде. Теперь их терпение лопнуло и они готовят иск звёздной должнице.





Напомним, что мать артистки категорически отказывается помочь дочери, обвиняя последнюю в мотовстве. Пожилая женщина считает, что помогает достаточно, оплачивая учёбу внуков.



