Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.87
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
29.01
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
29.26
USD
26.07
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 октября 16, 10:57
Вера Брежнева о третьей беременности
Вера Брежнева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
После того как Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе, ей уже не раз приписывали третью беременность.
Как только артистка выбирала для выходов на светские мероприятия свободные наряды, в СМИ сразу же появлялись новости с кричащими заголовками о ее интересном положении. 

В одном из последних интервью Вера прокомментировала слухи о третьем ребенке.

"Да, это правда, обо мне постоянно пишут, что я жду ребенка, — поделилась певица. — Да за это время уже слоненок родился бы! И самое интересное, я вижу эти взгляды каждый раз, когда выхожу в свет.  Если вдруг выбрала свободное платье, пишут — беременная! Надела платье по талии, значит, ждала до этого ребенка и уже не ждет. Все так много говорят о моей беременности, что пора признаться: я действительно вынашивала… песню", — рассказала артистка в интервью.

Сейчас Брежнева воспитывает двух дочерей: 15-летню Соню и 6-летнюю Сару, которая в этом году пошла в первый класс. А у Константина есть трое детей — 14-летняя Алиса, 11-летняя Лия и 10-летний Валерий.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Вера Брежнева решила освоить новый вид спорта (ФОТО)
Вера Брежнева показала нежную семейную фотосессию
Беременная Мила Кунис на прогулке по Лос-Анджелесу (ФОТО)
Дочь Веры Брежневой пошла в первый класс (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Невероятная Дженнифер Лопес вдохновила новой фотосессией
noimageПодруга Бреда Питта вступилась за него
noimageПодробности ограбления Ким Кардашьян
noimageКультовые звезды в поразительном фотопроекте (ФОТО)
noimageТелохранитель Джоли и Питта рассказал о их тайной переписке
Лента новостей
Загрузка...