Вера Брежнева о третьей беременности

Как только артистка выбирала для выходов на светские мероприятия свободные наряды, в СМИ сразу же появлялись новости с кричащими заголовками о ее интересном положении.





В одном из последних интервью Вера прокомментировала слухи о третьем ребенке.





"Да, это правда, обо мне постоянно пишут, что я жду ребенка, — поделилась певица. — Да за это время уже слоненок родился бы! И самое интересное, я вижу эти взгляды каждый раз, когда выхожу в свет. Если вдруг выбрала свободное платье, пишут — беременная! Надела платье по талии, значит, ждала до этого ребенка и уже не ждет. Все так много говорят о моей беременности, что пора признаться: я действительно вынашивала… песню", — рассказала артистка в интервью.





Сейчас Брежнева воспитывает двух дочерей: 15-летню Соню и 6-летнюю Сару, которая в этом году пошла в первый класс. А у Константина есть трое детей — 14-летняя Алиса, 11-летняя Лия и 10-летний Валерий.



