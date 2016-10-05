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5 октября 16, 11:00
Телохранитель Джоли и Питта рассказал о их тайной переписке
Мистер и миссис Смит
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Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились 12 лет назад на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith).
Вскоре после этого экранный роман пары превратился в реальный, который, увы, как мы знаем, подошел к концу. Сегодня же, на волне разговоров о разводе актеров, бывший охранник семьи Джоли-Питт рассказал представителям СМИ о том, как зарождались отношения одной из самых ярких пар Голливуда.

Телохранитель Марк Бехар утверждает, что Джоли и Питт стали приглядываться друг к другу на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году. Тогда Анджелина была свободна, а Брэд женат на Дженнифер Энистон.

Анджелина и Брэд постоянно флиртовали друг с другом, смеялись. Они были как два школьника, которые без ума друг от друга. Это было так мило. Я несколько раз ловил их, когда они общались наедине в трейлере. Я нисколько не удивился, когда они поженились годы спустя, - рассказывает работник пары и добавляет: Они нашли и другой способ общаться друг с другом - записки. Сексуального содержания.

Телохранитель также рассказал, что обоим очень нравилось работаться вместе, а еще Джоли практически ни с кем не делилась подробностями своих новых отношений. Исключением стали как раз Марк Бехар и ее отец Джон Войт.

Она говорила обо всем, что происходит между ними, - сообщил Бехар.

В январе 2005 года Питт и Джоли официально подтвердили, что между ними роман. Но 19 сентября этого года стало известно о разводе Питта и Джоли. Сейчас оба заручаются поддержкой адвокатов и готовятся судиться за опеку над шестью детьми.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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