Культовые звезды в поразительном фотопроекте (ФОТО)

В свет выйдет фотокнига культового фэшн-фотографа Винсента Петерсона, который славится чувственным и провокационным стилем, с легкой нотой ностальгии.
В сборник вошли фото, которые Петерсон сделал за более двадцати лет своей карьеры.
Книга под названием "Личное" покажет нам легенд мира кино, моды и красоты.
Чувственная Моника Белуччи, обольстительная Адриана Лима, суровая красота Эммы Уотсон - здесь есть на что посмотреть.
Кристен Стюарт
Наталья Водянова
Скарлетт Йоханнсон
Эмма Уотсон
Пенелопа Крус
Адриана Лима
Моника Беллуччи
Моника Белуччи и Венсан Кассель
Моника Белуччи
Эмилия Кларк
Летиция Каста
Ким Бейсингер
Гвинет Пэлтроу
Джессика Бил
Шарлиз Терон
Кайли Миноуг
Синди Кроуфорд