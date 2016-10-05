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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 октября 16, 11:07
Культовые звезды в поразительном фотопроекте (ФОТО)
Моника Белуччи
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В конце октября нас ожидает громкая книжная премьера.
В свет выйдет фотокнига культового фэшн-фотографа Винсента Петерсона, который славится чувственным и провокационным стилем, с легкой нотой ностальгии.

В сборник вошли фото, которые Петерсон сделал за более двадцати лет своей карьеры.

Книга под названием "Личное" покажет нам легенд мира кино, моды и красоты. 

Чувственная Моника Белуччи, обольстительная Адриана Лима, суровая красота Эммы Уотсон - здесь есть на что посмотреть.



Кристен Стюарт


 
Наталья Водянова



Скарлетт Йоханнсон


 
Эмма Уотсон



Пенелопа Крус


 
Адриана Лима



Моника Беллуччи


 
Моника Белуччи и Венсан Кассель



Моника Белуччи



Эмилия Кларк


 
Летиция Каста



Ким Бейсингер


 
Гвинет Пэлтроу



Джессика Бил



Шарлиз Терон



Кайли Миноуг


 
Синди Кроуфорд

Источник: http://kinoafisha.ua/
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