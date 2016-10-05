Культовые звезды в поразительном фотопроекте (ФОТО)

В свет выйдет фотокнига культового фэшн-фотографа Винсента Петерсона, который славится чувственным и провокационным стилем, с легкой нотой ностальгии.





В сборник вошли фото, которые Петерсон сделал за более двадцати лет своей карьеры.





Книга под названием "Личное" покажет нам легенд мира кино, моды и красоты.





Чувственная Моника Белуччи, обольстительная Адриана Лима, суровая красота Эммы Уотсон - здесь есть на что посмотреть.













Кристен Стюарт









Наталья Водянова













Скарлетт Йоханнсон









Эмма Уотсон













Пенелопа Крус









Адриана Лима













Моника Беллуччи









Моника Белуччи и Венсан Кассель













Моника Белуччи















Эмилия Кларк









Летиция Каста













Ким Бейсингер









Гвинет Пэлтроу













Джессика Бил













Шарлиз Терон













Кайли Миноуг









Синди Кроуфорд



