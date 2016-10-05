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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 октября 16, 11:42
Подробности ограбления Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
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Все об этом говорят: Ким Кардашьян ограбили.
Все СМИ пишут о том, что 3 октября ограбили Ким Кардашьян. В сообщениях источников говорится, что произошло это в номере звезды в Париже. Двое незнакомцев, переодетых в полицейских, ворвались к ней в номер и вынесли ценные вещи.

Предположительно, было украдено вещей на сумму 11 млн долларов. Предварительно на Ким одели наручники и заклеили рот. Во время ограбления её отнесли в ванную комнату.

Отметим, что появляются новые детали и подробности относительно ограбления. Но было ли оно?

Ким Кардашьян - одна из тех, кто пишет о своих событиях в жизни и неприятных инцидентах, которые с ней произошли. Прежде всего об этом она сообщает в социальных сетях. Но сейчас нет комментариев от официальных источников. Никаких заявлений от пострадавшей также не было. Неизвестно, как они пробрались в номер и почему не было охраны.   

Надеемся, скоро будут получены комментарии от официальных источников. А пока известно, что первоисточником информации об ограблении является сайт TMZ.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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