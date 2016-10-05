Подробности ограбления Ким Кардашьян

Все СМИ пишут о том, что 3 октября ограбили Ким Кардашьян. В сообщениях источников говорится, что произошло это в номере звезды в Париже. Двое незнакомцев, переодетых в полицейских, ворвались к ней в номер и вынесли ценные вещи.





Предположительно, было украдено вещей на сумму 11 млн долларов. Предварительно на Ким одели наручники и заклеили рот. Во время ограбления её отнесли в ванную комнату.





Отметим, что появляются новые детали и подробности относительно ограбления. Но было ли оно?





Ким Кардашьян - одна из тех, кто пишет о своих событиях в жизни и неприятных инцидентах, которые с ней произошли. Прежде всего об этом она сообщает в социальных сетях. Но сейчас нет комментариев от официальных источников. Никаких заявлений от пострадавшей также не было. Неизвестно, как они пробрались в номер и почему не было охраны.





Надеемся, скоро будут получены комментарии от официальных источников. А пока известно, что первоисточником информации об ограблении является сайт TMZ.



