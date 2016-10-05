Подруга Бреда Питта вступилась за него

Во время интервью на радиостанции SiriusXM певица рассказала ведущему Энди Коэну о том, что она была «убита горем», узнав о том, что происходит в семье её друзей. Артистка считает, что обвинения в агрессивном отношении к детям, исходящие от супруги Питта, беспочвенны.





«Это разбивает моё сердце. Я вижу, что кто-то целенаправленно уничтожает их брак и их отношения руками Анджелины, не обращая внимания на чувства детей и всех близких людей» — сказала Этеридж.





Певица сама прошла через непростой развод в 2010 году, и она видит, как адвокаты Джоли лезут их кожи вон, чтобы очернить Бреда.





«Я прошла через суды по семейным делам, и я хорошо знаю, каково это, быть жертвой дезинформации» — сказала Мелисса и уверила всех, что будет поддерживать Бреда в этой битве, несмотря на то, что за те десять лет, что он состоит в отношениях с Джоли они практически не виделись.





«Я надеюсь, что мы снова будем вместе. Многие из нас потеряли друга. Есть такие, что даже не видели его в течение последних десяти лет» — сказала Мелисса, намекнув, что Джоли препятствовала их дружбе.





Напомним, что Анджелина внезапно для всех подала на развод с Бредом Питтом, требуя единоличной опеки над их детьми. В пятницу 30 сентября пара достигла временного мирового соглашения, которое позволило Бреду видится с детьми до судебного заседания. Ему даже пришлось сделать наркоэкспертизу, чтобы доказать, что обвинения в его сторону – беспочвенны.



