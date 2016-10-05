Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.87
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.26
USD
26.07
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 октября 16, 16:10
Андрей Хлывнюк попал в ДТП
Андрей Хлывнюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лидер группы "Бумбокс" сообщил об аварии.
Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс", сообщил поклонникам об аварии. 

По его словам, обошлось без жертв, за что он благодарен производителю машины, в которой он ехал и, судя по всему, водителю.

Музыкант сообщил на своей странице в социальной сети, что попал в аварию. С ним в машине находились дети. К счастью, никто не пострадал, и даже не испугался.

Спасибо Большое Компании #VOLVO , #Vikingmotors , и персонально Роман Казанко! Еще одна авария, а дети даже не испугались и продолжили петь под Patrice.
Андрей Хлывнюк

Никаких дополнительных подробностей не сообщалось. К тому же, сейчас этой записи на странице музыканта нет.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Солист "Бумбокса" впервые стал отцом
Солист "Бумбокс" Андрей Хлывнюк обратился к россиянам
Звезда сериала «Клон» погибла в автокатастрофе
Юлия Волкова рассказала об аварии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Джоли переселилась с детьми в закрытый город
noimageНевероятная Дженнифер Лопес вдохновила новой фотосессией
noimageПодруга Бреда Питта вступилась за него
noimageПодробности ограбления Ким Кардашьян
noimageКультовые звезды в поразительном фотопроекте (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...