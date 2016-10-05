Андрей Хлывнюк попал в ДТП

Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс", сообщил поклонникам об аварии.





По его словам, обошлось без жертв, за что он благодарен производителю машины, в которой он ехал и, судя по всему, водителю.





Музыкант сообщил на своей странице в социальной сети, что попал в аварию. С ним в машине находились дети. К счастью, никто не пострадал, и даже не испугался.





Спасибо Большое Компании #VOLVO , #Vikingmotors , и персонально Роман Казанко! Еще одна авария, а дети даже не испугались и продолжили петь под Patrice.

Андрей Хлывнюк





Никаких дополнительных подробностей не сообщалось. К тому же, сейчас этой записи на странице музыканта нет.











