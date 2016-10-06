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Шоу-бизнес
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6 октября 16, 08:34
Актриса Тори Спеллинг беременна (ФОТО)
Тори Спеллинг
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Тори Спеллинг и Дин Макдермотт ждут пятого ребенка.
Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210", актриса Тори Спеллинг ждёт ребёнка. 

Об этом актриса сообщила изданию People. Тори Спеллинг и Дин Макдермотт готовятся к рождению пятого ребенка.

Тори, Дин со своими детьми снялись в фотосессии, где хорошо заметно округлившийся живот Спеллинг.

Для нас это стало большой неожиданностью. Но мы всегда хотели большую семью. Я очень взволнована происходящим. Когда Дин узнал об этом, он сказал: "Флинн только недавно вырос из пеленок, я думал, мы уже покончили с этим". В этом году все наши дети, наконец, ходят в школу. Но мы начинаем все сначала.
рассказывает Тори со смехом



На самом деле пара очень рада появлению ещё одного ребёнка. Они считают, что всё происходит так, как и должно.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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