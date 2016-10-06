Актриса Тори Спеллинг беременна (ФОТО)

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210", актриса Тори Спеллинг ждёт ребёнка.
Об этом актриса сообщила изданию People. Тори Спеллинг и Дин Макдермотт готовятся к рождению пятого ребенка.
Тори, Дин со своими детьми снялись в фотосессии, где хорошо заметно округлившийся живот Спеллинг.
Для нас это стало большой неожиданностью. Но мы всегда хотели большую семью. Я очень взволнована происходящим. Когда Дин узнал об этом, он сказал: "Флинн только недавно вырос из пеленок, я думал, мы уже покончили с этим". В этом году все наши дети, наконец, ходят в школу. Но мы начинаем все сначала.
рассказывает Тори со смехом
На самом деле пара очень рада появлению ещё одного ребёнка. Они считают, что всё происходит так, как и должно.