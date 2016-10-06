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6 октября 16, 08:37
Мадонна подала в суд
мадонна,ледоруб,преследователь,поклонник,США,Нью-Йорк,арест,
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Певица сообщила об ущемлении её прав.
Певица Мадонна сообщила о нарушении её прав. Её адвокат подала в суд на владельца здания, в котором у певицы куплена квартира. Она хочет засудить владельца дома по адресу: 64-th Street в Нью-Йорке.

Мадонна заявила, что хозяин дома нарушает ее права. Он препятствует тому,  чтобы члены её семьи, сотрудники и коллеги могли посещать жильё певицы в её отсутствие.

Юристы Мадонны считают, что требования владельца здания противозаконные. К тому же, владельцы недавно внесли изменения в кодекс правил жильцов. Согласно изменениям они вправе не пускать посторонних в дом. Изменение было сделано без предварительно предупреждения Мадонны. Это также является нарушением.

К слову, у певицы в этом доме куплено сразу две квартиры.

Отметим, что Мадонна только недавно наладила контакт с детьми. Наконец закончились разбирательства по поводу того, с кем будет жить её сын Рокко.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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