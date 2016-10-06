Мадонна подала в суд

Певица Мадонна сообщила о нарушении её прав. Её адвокат подала в суд на владельца здания, в котором у певицы куплена квартира. Она хочет засудить владельца дома по адресу: 64-th Street в Нью-Йорке.





Мадонна заявила, что хозяин дома нарушает ее права. Он препятствует тому, чтобы члены её семьи, сотрудники и коллеги могли посещать жильё певицы в её отсутствие.





Юристы Мадонны считают, что требования владельца здания противозаконные. К тому же, владельцы недавно внесли изменения в кодекс правил жильцов. Согласно изменениям они вправе не пускать посторонних в дом. Изменение было сделано без предварительно предупреждения Мадонны. Это также является нарушением.





К слову, у певицы в этом доме куплено сразу две квартиры.





Отметим, что Мадонна только недавно наладила контакт с детьми. Наконец закончились разбирательства по поводу того, с кем будет жить её сын Рокко.



