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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 октября 16, 08:42
Дочь Жана-Клода Ван Дамма восхитила поклонников своего отца
Жан-Клод Ван Дамм
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Дети знаменитостей вырастают, становятся похожими на своих родителей.
Частенько они увлекаются тем же, что и их мать или отец. Это касается и дочь знаменитого Жана-Клода Ван Дамма.

Сейчас дочке Ван Дамма 25 лет. Бьянка Бри, так же, как и отец, занимается спортом и уже имела опыт работы в кино.

Бьянка Бри Ван Дамм восхищает не только своими внешними данными, но и спортивной фигурой, на которую сложно не обратить внимание. Невооруженным глазом можно заметить сходство между отцом и дочерью.

В одном из интервью Бьянка Бри говорила, что у неё хорошие, дружеские отношения с папой:

У наших отношений с отцом, конечно, были свои периоды взлетов и падений, но сейчас у нас все хорошо. Мы общаемся, вместе проводим время. Но это не что-то вроде "Привет, пап, давай посидим где-нибудь и поговорим о жизни". Мы просто ходим вместе в спортзал, деремся и все в таком же духе.









Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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