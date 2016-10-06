Дети Евгения Цыганова ещё не знают, что отец их бросил

Пока за детьми, младшему из которых нет и года, присматривает няня, убирается в доме, готовит кушать, делает с детьми уроки. Сама Ирина занята в театре, набралась репетиторства и даже смогла снять четырёхкомнатную квартиру поближе к работе.





Источники, приближённые к Леоновой, сообщают, что актриса так и не решилась рассказать своим детям, что у отца теперь другая семья. На вопросы о папе Ирина отвечает, что тот слишком занят на работе, и потому редко бывает дома. Евгений нечасто навещает их, зато регулярно перечисляет деньги на их содержание. Зарабатывать старается и сама Ирина. Она даёт частные уроки актёрского мастерства, а также играет в театре. Всё свободное от работы время Леонова уделяет детям, играет с ними, а на ночь читает сказки. В быту дети Ирине также помогают, старшие присматривают за младшими, помогают в уборке и готовке.





На бывшего гражданского супруга Ирина в обиде. Она считает «высшей меры безответственностью заводить на стороне ещё одного ребёнка, уже имея семерых». И хотя встречам Евгения с детьми она не препятствует, сама старается не видеть его. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин рассказал, что после случившегося скандала Ирина попросила его снова пустить её на сцену. Это было её спасение в сложившейся ситуации, её соломинка.





«Она очень мужественный человек и талантливая актриса. А вот муж её.. Он актёр неплохой, но как человек.. я не уважаю таких людей.. Не из слухов знаю, что его родители помогают Ирине намного больше, чем он» — рассказал Юрий.





После того, как Евгений ушёл к другой, многие стали часто спрашивать Ирину, зачем же она так много нарожала от человека, который даже не женился на ней.





«Мы с Женей оба с самого начала хотели многодетную семью. Это было обоюдное желание. Мечтали жить вместе до старости» — отвечала Леонова. Кто же мог подсказать ей тогда, что любимый мужчина так предаст её.



