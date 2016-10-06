У Ким Кардашьян украли телефон с откровенными снимками

Во время парижского ограбления нахальные злоумышленники не только оставили телезвезду Ким Кардашьян без драгоценностей на сумму 10 миллионов долларов, но и похитили её гаджет, полный личной информации и фотографий откровенного содержания. Теперь звезда реалити-шоу боится, что злоумышленники выложат всё это в Сеть.





Страх Ким безоснователен – все и так видели её едва ли не изнутри, а уж голых селфи и прочих откровений так и вовсе был вагон и маленькая тележка, не говоря уже о порно, в котором Ким засветилась. Так что вряд ли ажиотаж публики будет таким уж сумасшедшим.





«Помимо тонн фотографий и видео с Ким и Канье, на украденном телефоне есть также личная информация, касающаяся членов семьи, это и телефонные номера, почтовые адреса, графики и многое другое» — рассказал инсайдер. Теперь вся семья в быстром темпе меняет пароли и всю личную информацию.





Напомним, что во время недавней Недели высокой моды в Париже в номер к спящей Ким ворвались пятеро вооружённых людей, переодетых полицейскими. Они связали голую Ким и закрыли ей рот кляпом. Пока члены банды искали деньги, один из них наставил на Кардашьян оружие и угрожал ей. Украв драгоценности, воры убежали, а Ким осталась связанной в ванной комнате. Едва освободившись, звезда вызвала полицию, и теперь злоумышленников ищут.



