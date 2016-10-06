Игорь Петренко снова станет отцом

И хотя сами молодожёны эту информацию не подтверждают официально, поклонники актёра заметили округлившуюся фигуру Кристины. Источники, приближённые к звёздному семейству, также подтверждают эту замечательную новость.





Напомним, что 19 сентября Игорь женился на Кристине в одном из ЗАГСов Калининграда, а спустя несколько дней пара обвенчалась в местном соборе. На свадьбе присутствовали родители артистов, их дети и друзья. Родители Игоря привезли также двоих сыновей актёра Матвея и Корнея, рождённых в браке с Екатериной Климовой.





Для Кристины этот ребёнок станет вторым, а для Петренко – уже четвёртым, но для супругов он станет первым общим. Дочь София-Каролина, которую они воспитывают в браке, рождена от бывшего жениха Бродской Артёма Крылова.



