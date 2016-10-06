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6 октября 16, 09:00
Игорь Петренко снова станет отцом
Игорь Петренко
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Не успели мы порадоваться новостям о женитьбе российского актёра Игоря Петренко, как стало известно, что он и его молодая жена Кристина вскоре станут родителями.
И хотя сами молодожёны эту информацию не подтверждают официально, поклонники актёра заметили округлившуюся фигуру Кристины. Источники, приближённые к звёздному семейству, также подтверждают эту замечательную новость. 

Напомним, что 19 сентября Игорь женился на Кристине в одном из ЗАГСов Калининграда, а спустя несколько дней пара обвенчалась в местном соборе. На свадьбе присутствовали родители артистов, их дети и друзья. Родители Игоря привезли также двоих сыновей актёра Матвея и Корнея, рождённых в браке с Екатериной Климовой. 

Для Кристины этот ребёнок станет вторым, а для Петренко – уже четвёртым, но для супругов он станет первым общим. Дочь София-Каролина, которую они воспитывают в браке, рождена от бывшего жениха Бродской Артёма Крылова.

Источник: http://www.starslife.ru/
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