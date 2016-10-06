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6 октября 16, 09:04
Ольга Куриленко показала подросшего сына (ФОТО)
Ольга Куриленко
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В прошлом году голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко впервые стала мамой.
Знаменитость родила мальчика, которого назвала Александр Макс Горацио. Беременность Куриленко для большинства стала большой неожиданностью и даже шоком. Последние полгода актриса не показывалась на глаза прессе, не посещала светские мероприятия и не выставляла свои фото в полный рост в соцсетях. 

Отцом ребенка является журналист Макс Бениц, известный также в качестве актера («Хозяин морей»). Подробностей своей личной жизни Ольга по-прежнему активно не рассказывает, лишь иногда делится с поклонниками снимками подросшего сыночка. 

На днях на странице актрисы в Instagram был размещен новый снимок. Он был опубликован в честь дня рождения мальчика. Кстати, малышу родители сделали весьма дорогой и даже взрослый подарок. они решили развивать в ребенке творческий талант и презентовали синтезатор. Малыш заинтересовался подарком. 

На фото запечатлен момент, когда  Александр распаковывает подарок, правда, пенопласт в коробке его заинтересовал больше, чем сам музыкальный инструмент. 

«С днем рождения, моя любовь“, – подписала фото Ольга.



Источник: http://www.starslife.ru/
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