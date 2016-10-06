Ольга Куриленко показала подросшего сына (ФОТО)

Знаменитость родила мальчика, которого назвала Александр Макс Горацио. Беременность Куриленко для большинства стала большой неожиданностью и даже шоком. Последние полгода актриса не показывалась на глаза прессе, не посещала светские мероприятия и не выставляла свои фото в полный рост в соцсетях.





Отцом ребенка является журналист Макс Бениц, известный также в качестве актера («Хозяин морей»). Подробностей своей личной жизни Ольга по-прежнему активно не рассказывает, лишь иногда делится с поклонниками снимками подросшего сыночка.





На днях на странице актрисы в Instagram был размещен новый снимок. Он был опубликован в честь дня рождения мальчика. Кстати, малышу родители сделали весьма дорогой и даже взрослый подарок. они решили развивать в ребенке творческий талант и презентовали синтезатор. Малыш заинтересовался подарком.





На фото запечатлен момент, когда Александр распаковывает подарок, правда, пенопласт в коробке его заинтересовал больше, чем сам музыкальный инструмент.





«С днем рождения, моя любовь“, – подписала фото Ольга.











