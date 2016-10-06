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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 октября 16, 14:42
Джордж и Амаль Клуни на гала-вечере в Лос-Анджелесе (ФОТО)
Джордж и Амаль Клуни
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Первое время Джордж Клуни довольно часто появлялся с возлюбленной на различных светских мероприятиях.
Тем не менее, когда отношения пары стали серьезными и они сочетались узами брака, стало очевидно, что Амаль - вовсе не поклонница звездной жизни, а потому увидеть знаменитых супругов вместе с недавних пор - редкость. 

На днях, Клуни были замечены на гала-вечере, посвященном празднованию 95-летия со дня основания организации MPTF, которая занимается поддержкой деятелей кино и телеиндустрии, у которых не хватает ресурсов на осуществление своих идей. 

На мероприятиии присутствовали многие звезды, среди которых Хью Джекман и Майкл Дуглас, однако, вполне естественно, что практически все внимание было приковано к искренним, поистине влюбленным, стильным и счастливым Джорджу и Амаль.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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