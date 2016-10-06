Джордж и Амаль Клуни на гала-вечере в Лос-Анджелесе (ФОТО)

Тем не менее, когда отношения пары стали серьезными и они сочетались узами брака, стало очевидно, что Амаль - вовсе не поклонница звездной жизни, а потому увидеть знаменитых супругов вместе с недавних пор - редкость.





На днях, Клуни были замечены на гала-вечере, посвященном празднованию 95-летия со дня основания организации MPTF, которая занимается поддержкой деятелей кино и телеиндустрии, у которых не хватает ресурсов на осуществление своих идей.





На мероприятиии присутствовали многие звезды, среди которых Хью Джекман и Майкл Дуглас, однако, вполне естественно, что практически все внимание было приковано к искренним, поистине влюбленным, стильным и счастливым Джорджу и Амаль.



























