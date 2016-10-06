Причиной болезни Жанны Фриске могло стать избиение

Валерий Сергеев, так зовут приятеля артистки, утверждает, что шестнадцать лет назад, когда Жанна ещё пела в группе "Блестящие", её ограбили и сильно избили злоумышленники. Приятель Фриске не исключает, что действовали они по наводке. Тогда Жанна как раз приобрела квартиру в Новогиреево и дорогую иномарку, кто-то прознал, что у неё есть деньги. Неизвестные напали поздно вечером на автостоянке, когда она возвращалась после выступления домой. Тогда она лишилась денег и украшений, которые были на ней, и получила тяжёлые травмы головы – ей диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Именно с того времени Жанну начали мучить мигрени, которые, очевидно, были предвестниками страшной смертельной болезни. Даже больше – о том, что такое возможно уже тогда ей сказали врачи, порекомендовав регулярно проверяться у специалистов.





О том, что нападение было не случайным, говорила и сама Жанна. Сама она подозревала в наводке одну из коллег по группе "Блестящие», которая якобы очень сильно ревновала её к успеху. Фриске считала, что ограбление – лишь предлог, и на самом деле цель была совсем другая – нанести ей физический вред. О своих подозрениях Жанна не делилась с правоохранителями, потому что у неё не было доказательств, а вот родные и близкие знали об этом.





Бывшая участница коллектива Ирина Лукьянова, к которой журналисты обратились за комментарием, посоветовала не наводить тень на плетень и не искать смысла там, где его не был. Она опровергает причастность кого-либо из участниц к этому и просит оставить память Жанны в покое. Вторит ей и один из продюсеров коллектива Андрей Шлыков, который считает, что из давней истории просто хотят высосать новую сенсацию, хотя смысла в этом нет.



