Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.03
USD
25.90
RUB
0.41
EUR
28.91
USD
25.86
RUB
0.42
EUR
29.27
USD
26.08
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 октября 16, 14:51
Причиной болезни Жанны Фриске могло стать избиение
Жанна Фриске
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Давний приятель усопшей певицы Жанны Фриске, которая скончалась в позапрошлом году от рака мозга, считает, что к роковой болезни могли привести травмы головы, которые певица получила во время нападения на неё злоумышленников в 1999 году.
Валерий Сергеев, так зовут приятеля артистки, утверждает, что шестнадцать лет назад, когда Жанна ещё пела в группе "Блестящие", её ограбили и сильно избили злоумышленники. Приятель Фриске не исключает, что действовали они по наводке. Тогда Жанна как раз приобрела квартиру в Новогиреево и дорогую иномарку, кто-то прознал, что у неё есть деньги. Неизвестные напали поздно вечером на автостоянке, когда она возвращалась после выступления домой. Тогда она лишилась денег и украшений, которые были на ней, и получила тяжёлые травмы головы – ей диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Именно с того времени Жанну начали мучить мигрени, которые, очевидно, были предвестниками страшной смертельной болезни. Даже больше – о том, что такое возможно уже тогда ей сказали врачи, порекомендовав регулярно проверяться у специалистов.

О том, что нападение было не случайным, говорила и сама Жанна. Сама она подозревала в наводке одну из коллег по группе "Блестящие», которая якобы очень сильно ревновала её к успеху. Фриске считала, что ограбление – лишь предлог, и на самом деле цель была совсем другая – нанести ей физический вред. О своих подозрениях Жанна не делилась с правоохранителями, потому что у неё не было доказательств, а вот родные и близкие знали об этом.

Бывшая участница коллектива Ирина Лукьянова, к которой журналисты обратились за комментарием, посоветовала не наводить тень на плетень и не искать смысла там, где его не был. Она опровергает причастность кого-либо из участниц к этому и просит оставить память Жанны в покое. Вторит ей и один из продюсеров коллектива Андрей Шлыков, который считает, что из давней истории просто хотят высосать новую сенсацию, хотя смысла в этом нет.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Маму Жанны Фриске вызвали на допрос
Родители Жанны Фриске встретилась с внуком
Мать Гоши Куценко скончалась от рака мозга
Мать Жанны Фриске сделала сенсационное признание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Рэпер Серёга задержан в аэропорту Внуково
noimageДжордж и Амаль Клуни на гала-вечере в Лос-Анджелесе (ФОТО)
noimageДакота Джонсон отпраздновала день рождения (ФОТО)
noimageОльга Куриленко показала подросшего сына (ФОТО)
noimageИгорь Петренко снова станет отцом
Лента новостей
Загрузка...