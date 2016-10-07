Влад Яма признался, что стал отцом

Об отцовстве Влада Ямы стало известно во время съемок программы Хто зверху? (Новый канал).





Украинский хореограф рассказал, почему не присутствовал на родах жены.





Во время съемки противостояния полов, где парни и девушки пытаются угадать те или иные факты друг о друге, мужской команде достался вопрос о партнерских родах.





“Что предпочтет девушка, которая рожает ребенка: чтобы любимый находился за дверью или был рядом с ней?“ – спросила Катерина Варнава у команды соперников, в составе которой, кроме танцора Влада Ямы играли еще актер Игорь Скрипко и продюсер и актер Дизель Студио Егор Крутоголов.





И мужчины принялись за обсуждение. Во время которого, собственно, Влад Яма и “прокололся“, выдав свой секрет.





Я не был на родах, мы вместе с женой решили, что я буду ждать за дверью. Мне кажется, большинство женщин не поддерживают партнерские роды, – сказал Влад Яма.









Съемки программы Хто зверху? Пресс-служба Нового канала





“Думаю, сейчас, в 21 веке, женщины хотят, чтобы это был “общий проэкт“. Они говорят: “Дорогой, ты думаешь, что просто сделал ребенка и на этом все?“ Я был на родах“, – гордо сказал Притула.





В первом раунде команде мужчин удалось вырваться вперед, угадав, что на самом деле большинство девушек поддерживают партнерские роды.





Отметим, 33-летний Влад Яма расписался со своей возлюбленной Лилианой 1 сентября 2015 года. С девушкой Владислав встречался с 2007 года, но вести возлюбленную под венец не торопился.





Влюбленные не стали устраивать пышное торжество, звать гостей и облачаться в свадебные наряды, а просто пошли в Голосеевсий ЗАГС Киева в повседневной одежде (шортах и футболках) и расписались. Чтобы не привлекать к себе внимания во время похода в ЗАГС Влад даже прикрыл свою знаменитую лысину бейсболкой.





Вполне возможно, что к женитьбе Влада Яму подтолкнуло будущее отцовство.









Александр Скичко и Влад Яма (справа)



