Дочь Джонни Деппа покоряет отменным стилем (ФОТО)

И правда, в длинном облегающем платье и без того стройная дочь Джонни Деппа выглядела совсем миниатюрной. Поклонники забили тревогу, ведь невооруженным взглядом было видно, что Лили-Роуз стремительно теряет вес.





На днях юная знаменитость появилась на одном из показов на Неделе моды в Париже, в очередной раз вызвав бурю обсуждений по поводу своей фигуры.





Кроме отменного стиля девушка покоряла публику тонкой талией, но в этот раз большинство фанатов Лили-Роуз сошлись во мнении, что девушка немного прибавилда в весе и теперь выглядит гораздо лучше.



















