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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 октября 16, 14:02
Дочь Джонни Деппа покоряет отменным стилем (ФОТО)
Лили Роуз Депп
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После того как в сети появились фотографий Лили Роуз Депп с выпускного, в СМИ вовсю писали о ее болезненной худобе.
И правда, в длинном облегающем платье и без того стройная дочь Джонни Деппа выглядела совсем миниатюрной. Поклонники забили тревогу, ведь невооруженным взглядом было видно, что Лили-Роуз стремительно теряет вес.

На днях юная знаменитость появилась на одном из показов на Неделе моды в Париже, в очередной раз вызвав бурю обсуждений по поводу своей фигуры. 

Кроме отменного стиля девушка покоряла публику тонкой талией, но в этот раз большинство фанатов Лили-Роуз сошлись во мнении, что девушка немного прибавилда в весе и теперь выглядит гораздо лучше.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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