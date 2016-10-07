Бритни Спирс назвала имя мужчины мечты

Певица призналась, что ей не везет в делах сердечных, но что является тому причиной, она понять не может.





О неспособности найти идеального мужчину Спирс говорила тогда, когда о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли еще не было объявлено. И вот, когда эта новость была опубликована во всех мировых СМИ, Бритни делает новое признание – она всегда была влюблена в актера и теперь у нее появился шанс его заполучить.





Отметим, что за сердце Питта Бритни придется посоперничать с голливудской звездой Дженнифер Гарнер.





Все еще жена Бена Аффлека заявила, что также всегда питала особые чувства к своему коллеге. Гарнер пошла дальше Спирс и даже объявила, что она уже состоит в отношениях с Брэдом. Разумеется, это было шуткой. По всей видимости, Дженнифер таким образом подколола недобросовестных акул пера, которые день через день приписывают ей какие-то нереальные и совершенно не соответствующие действительности истории.





Впрочем, сколько бы прекрасных женщин не окружало Брэда Питта, он пребывает в слишком плохом расположении духа, чтобы обращать на кого-то внимание. Актер даже признался своим приятелям, что теперь не готов когда-либо снова жениться, потому что это не приводит ни к чему хорошему.



