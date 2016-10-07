Алисса Милано удивила образом (ФОТО)

Снимками звезда поделилась в своем блоге в Instagram.





Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано стала гостьей развлекательного шоу семейной тематики канала Fox "Good Day LA".





Гостей проекта и работников телеканала 43-летней актрисе удалось покорить своим ярким и стильным нарядом. В прямом эфире Алисса Милано появилась в комбинезоне, который был расшитый вышивкой на груди.





Усилить эффект своего этнического образа Алиссе удалось с помощью стильной укладки и ярких босоножек на высоком каблуке. Выглядит актриса просто великолепно!











