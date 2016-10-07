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7 октября 16, 14:12
Алисса Милано удивила образом (ФОТО)
Алисса Милано
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Актриса Алисса Милано похвасталась стильным комбинезоном-вышиванкой.
Снимками звезда поделилась в своем блоге в Instagram.

Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано стала гостьей развлекательного шоу семейной тематики канала Fox "Good Day LA".

Гостей проекта и работников телеканала 43-летней актрисе удалось покорить своим ярким и стильным нарядом. В прямом эфире Алисса Милано появилась в комбинезоне, который был расшитый вышивкой на груди. 

Усилить эффект своего этнического образа Алиссе удалось с помощью стильной укладки и ярких босоножек на высоком каблуке. Выглядит актриса просто великолепно!



Источник: http://kinoafisha.ua/
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