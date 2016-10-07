Агния Дитковските переживает за психику сына

Бывший супруг Агнии Дитковские Алексей Чадов обожает сына и старается проводить с ним достаточно много времени, так что Агнии грех жаловаться. Но на душе у звезды все равно неспокойно.





"Он все время живет то со мной, то с Лешей, и для психики ребенка это, конечно, не очень хорошо", - поведала актриса.





Разрыв с Чадовым Агния переживала болезненно, но постаралась взять себя в руки и сосредоточиться на Федоре. Она делала все возможное, чтобы создать гармоничную обстановку в доме. Но есть вещи, которые от нее не зависят.





"Это все равно определенная энергия, на которую ребенок реагирует, он считывает состояние матери, отца, — рассуждает Дитковските. — Поэтому тут нужно делать, как советуют в самолетах: "Наденьте маску сначала на себя, затем на ребенка. Надо сначала в себе разобраться. Сейчас мы отрегулировали ситуацию таким образом, чтобы всем было комфортно".











