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7 октября 16, 14:18
Агния Дитковските переживает за психику сына
Агния Дитковските
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Агния согласилась на семейную фотосессию с сыном и откровенное интервью.
Бывший супруг Агнии Дитковские Алексей Чадов обожает сына и старается проводить с ним достаточно много времени, так что Агнии грех жаловаться. Но на душе у звезды все равно неспокойно.

"Он все время живет то со мной, то с Лешей, и для психики ребенка это, конечно, не очень хорошо", - поведала актриса.

Разрыв с Чадовым Агния переживала болезненно, но постаралась взять себя в руки и сосредоточиться на Федоре. Она делала все возможное, чтобы создать гармоничную обстановку в доме. Но есть вещи, которые от нее не зависят.

"Это все равно определенная энергия, на которую ребенок реагирует, он считывает состояние матери, отца, — рассуждает Дитковските. — Поэтому тут нужно делать, как советуют в самолетах: "Наденьте маску сначала на себя, затем на ребенка. Надо сначала в себе разобраться. Сейчас мы отрегулировали ситуацию таким образом, чтобы всем было комфортно".



Источник: http://kinoafisha.ua/
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