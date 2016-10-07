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Шоу-бизнес
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7 октября 16, 14:21
Кира Найтли впервые показала подросшую дочь Эди (ФОТО)
Кира Найтли
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Папарацци порадовали поклонников Киры Найтли семейными снимками с полуторагодовалой дочкой Эди, которые довольно редко можно увидеть в Интернете.
Актриса Кира Найтли старается оберегать свое семейное счастье от посторонних глаз, и потому довольно редко делится со своими фолловерами в соцсетях фотографиями с супругом Джеймсом Райтоном и дочкой Эди. 

Но на днях, во время прогулки Киры с полуторагодовалой Эди по одной из улиц Лондона, папарацци удалось сделать несколько эксклюзивных фотографий мамы с дочкой. 

На снимках видно, что после последнего появления на публике дочь 31-летней актрисы заметно подросла. Светлые волосы, большие карие глаза, а личиком малышка с каждым днем явно становится больше похожей на своего отца.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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