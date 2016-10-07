Кира Найтли впервые показала подросшую дочь Эди (ФОТО)

Актриса Кира Найтли старается оберегать свое семейное счастье от посторонних глаз, и потому довольно редко делится со своими фолловерами в соцсетях фотографиями с супругом Джеймсом Райтоном и дочкой Эди.





Но на днях, во время прогулки Киры с полуторагодовалой Эди по одной из улиц Лондона, папарацци удалось сделать несколько эксклюзивных фотографий мамы с дочкой.





На снимках видно, что после последнего появления на публике дочь 31-летней актрисы заметно подросла. Светлые волосы, большие карие глаза, а личиком малышка с каждым днем явно становится больше похожей на своего отца.











