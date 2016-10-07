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Шоу-бизнес
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7 октября 16, 14:27
Джоли хочет попросить Энистон свидетельствовать против Питта
Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон
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41-летняя Анджелина Джоли, которая недавно добилась временной опеки над шестью детьми, не собирается останавливаться на достигнутом.
Западные СМИ сообщают, что актриса решила вызвать в суд 47-летнюю Дженнифер Энистон, чтобы та свидетельствовала против 52-летнего Брэда Питта, с которым звезда сериала "Друзья" прожила в законном браке пять лет.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт развелись 11 лет назад. Тогда Питт влюбился в Джоли на съемках "Мистер и Миссис Смит".

На днях источники из окружения Джоли рассказали журналистам, что адвокаты актрисы намерены вызвать в суд Дженнифер Энистон для дачи показаний по поводу употребления Брэдом Питтом алкоголя и наркотиков. Сама актриса пока никак не комментирует эту информацию, и неизвестно, действительно ли она собирается появиться в зале судебного заседания.

Однако западные СМИ уже находятся в предвкушении раскрытия многих тайн личной жизни актера. По мнению журналистов, Энистон до сих пор обижена на Питта. Особенно с учетом первого высказывания Энистон после скандального развода ее бывшего мужа с соперницей. "Это карма", — сказала Дженнифер с очевидным намеком на то, что отношения, основанные на измене, не могут стать счастливыми.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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