Джоли хочет попросить Энистон свидетельствовать против Питта

Западные СМИ сообщают, что актриса решила вызвать в суд 47-летнюю Дженнифер Энистон, чтобы та свидетельствовала против 52-летнего Брэда Питта, с которым звезда сериала "Друзья" прожила в законном браке пять лет.





Дженнифер Энистон и Брэд Питт развелись 11 лет назад. Тогда Питт влюбился в Джоли на съемках "Мистер и Миссис Смит".





На днях источники из окружения Джоли рассказали журналистам, что адвокаты актрисы намерены вызвать в суд Дженнифер Энистон для дачи показаний по поводу употребления Брэдом Питтом алкоголя и наркотиков. Сама актриса пока никак не комментирует эту информацию, и неизвестно, действительно ли она собирается появиться в зале судебного заседания.





Однако западные СМИ уже находятся в предвкушении раскрытия многих тайн личной жизни актера. По мнению журналистов, Энистон до сих пор обижена на Питта. Особенно с учетом первого высказывания Энистон после скандального развода ее бывшего мужа с соперницей. "Это карма", — сказала Дженнифер с очевидным намеком на то, что отношения, основанные на измене, не могут стать счастливыми.



