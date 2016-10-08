День юриста: эксперт о скандалах в украинском шоу-бизнесе

День юриста в Украине отмечают ежегодно 8 октября, начиная с 1997 года. Профессиональный праздник объединяет украинских юристов, независимо от сферы их работы.





Директор юридической компании Правовой дом КОПИРАЙТ Юлия Иськова рассказала Ivona о последних скандалах в украинском шоу-бизнесе.





Юрист высказала свое мнение о конфликтах знаменитостей и поделилась, как обезопасить себя от правовых проблем.









Оля Полякова Пресс-служба Оли Поляковой







1. Рекламный скандал в отношении использования образа артиста или выдуманного персонажа (на примере Оля Полякова vs BEERMIX)





Мнение юриста: Ситуация с воровством образа и имени публичного человека - вовсе не новость для Украины. При грамотно построенной защите прав интеллектуальной собственности (в том числе, с учетом зарегистрированных торговых марок), в судебном порядке можно отсудить кругленькую сумму. Этому пример суда на счет своего образа Верки Сердючки – автора и артиста Андрея Данилко. Авторское право – это не только инструмент ведения переговоров, но и способ индивидуализации вашего бренда, в развитие которого вы вкладываете свои ресурсы. Какие суммы могут быть присуждены? Зависит от экспертной оценки, но их порядок может исчисляться десятками тысяч долларов. Именно столько стоит репутация, о которой порой забывают даже именитые бренды.





2. Продюсерский скандал: Виталий Козловский vs Игорь Кондратюк









Виталий Козловский instagram.com/vkozlovskiy





Мнение юриста: имеет место нарушение авторских прав (если брать во внимание петличную информацию о ведении судебного процесса и решениях), так как по договорам принадлежность прав определена за продюсером. Но методы получения оплаты по судебным тяжбам – это уже не совести юриста и продюсера. А в конечном итоге, наиболее выгодное бизнес-решение – это провести.





3. Скандал по делению корпоративных прав и выход с состава компании с последующим делением заработанных средств (на примере участников группы DZIDZIO)









DZIDZIO uhradio.com.ua





Мнение юриста: Все дело в том, что внутренние отношения на фирме регулирует у нас корпоративное право, а правильно оформленные протоколы, приказы, заявления, уставы и уведомления - это залог существования грамотного предприятия во главе со своим руководителем. И на фоне этого разногласия советую:





- вносите и дарите % доли на предприятии только тем управленцам, кто будет полезен фирме, а не с целью “чтоб было“ или для того, чтобы как-то порадовать своих друзей;





- все уведомления по фирме (в том числе, приглашение учредителей на собрания) должны оформляться письменно и отсылаться заказными письмами. Это поможет на будущее вам в суде доказать, что уведомление доставлено адресату;





- предложение (оферту), по сумме уступки своей доли в бизнесе, тоже нужно фиксировать письменно и чтобы сторона подписывала такое предложение. В будущем, конечно же, договор купли-продажи нужно тоже грамотно письменно оформлять (иногда даже советуем нотариально заверить факт уступки прав и передачу должной суммы денег).





4. Регистрация авторских прав на песни всегда правильный выбор (на примере автора Регины Тодоренко)













Регина Тодоренко Пресс-служба Регины Тодоренко





Мнение юриста: Регистрация прав на песни и клипы – это не случайно. Ведь всем нужны аргументы в борьбе с кибер-пиратами, плагиаторами и даже просто, чтобы вести бизнес отношения с партнерами (YouTube, iTunes и др). Ведь так вы сможете всегда подтвердить свое авторство, а точную дату создания произведения зафиксируют архивы службы по интеллектуальной собственности. И, кстати, процедура не затратная и занимает меньше времени по получению официальных документов, чем свидетельство о торговой марке.





5. Регистрация собственного сценического имени как торговой марки, а также названий альбомов (как пример, Тина Кароль, Океан Ельзи, Друга ріка, The HARDKISS и другие)





Мнение юриста: Нужно всегда осуществлять такие регистрации с помощью подачи заявки по торговой марке в Укрпатент. Это поможет использовать свое имя, как в оформлении рекламного материала, так и для идентификации и отображения индивидуальности в сфере медиа. Также в случае владения правами на торговую марку, вы можете получить доменный статус UA, а также подавать жалобы на тех, кто без вашего разрешения захочет сделать бизнес на вашем имени или рекламу своей деятельности.



