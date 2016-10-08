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8 октября 16, 22:25
Дмитрий Шепелев показал фото с сыном
Дмитрий Шепелев
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Телеведущий Дмитрий Шепелев показал подписчикам, как проходят их с Платоном выходные.
На днях Дмитрий Шепелев анонсировал выход книги, посвященной его покойной супруге Жанне Фриске и ее борьбе за жизнь, а сегодня, 8 октября, в его фотоблоге появился трогательный снимок с сыном Платоном. 

На фотографии отец и сын запечатлены со спины. 

Дмитрий и Платон сидят на уступе горы и любуются невероятным видом – морем и горами, которые виднеются вдалеке.


Дмитрий Шепелев показал фото с сыном instagram.com/dmitryshepelev

“Выходные мечты, не меньше“, – подписал снимок любящий отец.


Дмитрий и Платон любуются видом instagram.com/dmitryshepelev

Всего за час под фотографией собралось множество комментариев, среди которых: “Сын – самое ценное, что у тебя есть!“, “Как красиво) здорово, что вы, не смотря на свой плотный график , находите время для ребенка. Дмитрий, желаю вам добра)“, “Молодцы, мужчины. Добра Вам в жизни побольше“, “Берегите друг друга“.

Напомним, популярный российский телеведущий Дмитрий Шепелев вышел к публике в новом образе.
Источник: bigmir
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