На днях Дмитрий Шепелев анонсировал выход книги, посвященной его покойной супруге Жанне Фриске и ее борьбе за жизнь, а сегодня, 8 октября, в его фотоблоге появился трогательный снимок с сыном Платоном.





На фотографии отец и сын запечатлены со спины.





Дмитрий и Платон сидят на уступе горы и любуются невероятным видом – морем и горами, которые виднеются вдалеке.









Дмитрий Шепелев показал фото с сыном instagram.com/dmitryshepelev







“Выходные мечты, не меньше“, – подписал снимок любящий отец.









Дмитрий и Платон любуются видом instagram.com/dmitryshepelev





Всего за час под фотографией собралось множество комментариев, среди которых: “Сын – самое ценное, что у тебя есть!“, “Как красиво) здорово, что вы, не смотря на свой плотный график , находите время для ребенка. Дмитрий, желаю вам добра)“, “Молодцы, мужчины. Добра Вам в жизни побольше“, “Берегите друг друга“.





Напомним, популярный российский телеведущий Дмитрий Шепелев вышел к публике в новом образе.