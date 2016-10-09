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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 октября 16, 23:57
Как выглядит Анита Луценко спустя 4 месяца после родов?
Анита Луценко
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Украинский тренер Анита Луценко стала мамой четыре месяца назад.
О своем восстановлении женщина подробно рассказывает на своей странице в Instagram.

Анита Луценко стала мамой четыре месяца назад. За это время знаменитому украинскому тренеру удалось полностью вернуть былую форму, чем женщина поделилась в своем аккаунте Instagram.



"Когда у тебя кесарево, то намного важней растягивать бока, спину, живот (низ живота), а не фигачить пресс. И эффект будет быстрей, и спазм-страх-зажим пройдет и в теле и, соответственно, в голове", – подписала снимок Луценко, на котором она демонстирует подтянутый живот. 

Поклонники пришли в восторг от публикации и оставили следующие комментарии: "Красавица! Ведь можно же! Всем можно! Главное большое желание и вера в себя!", "Вот явный пример красоты", "Как это возможно так быстро?".

Напомним, Анита Луценко показала, какие полезные продукты покупает в магазине.

На фотографии видно цветную капусту, горошек, сухофрукты, миндальную пасту, сыр, морскую капусту, крупы и приправы. В описании к фото Анита посоветовала обратить внимание на семена чиа, рисовое молоко, а также на такие блюда как урбеч, булгур и кус-кус.



Источник: ivona
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