Алина Гросу удивила постельным снимком с сыном Газманова

В фотоблоге 21-летней украинской исполнительницы Алины Гросу появился пикантный снимок, на котором она запечатлена с сыном популярного российского певца Олега Газманова Родионом.





“На часах 23.15, а это значит, что уже можно пошалить. Малыши, колитесь, вам бывает смешно в постели?“, – подписала фотографию артистка.









Алина Гросу и Родион Газманов instagram.com/alina_grosu





Провокационной оказалась не только подпись, но и внешний вид позирующих – Родион лежит в кровати с оголенным торсом, в то время как Алина, которая на 14 лет младше своего друга, позирует в бюстгальтере.







Поклонники принялись бурно обсуждать публикацию, и многие пришли к выводу, что молодых людей связывают романтические отношения.







