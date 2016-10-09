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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 октября 16, 20:44
Алина Гросу удивила постельным снимком с сыном Газманова
Алина Гросу
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В Instagram молодой украинской исполнительницы появился провокационный снимок, на котором она лежит в постели с Родионом Газмановым.
В фотоблоге 21-летней украинской исполнительницы Алины Гросу появился пикантный снимок, на котором она запечатлена с сыном популярного российского певца Олега Газманова Родионом.

“На часах 23.15, а это значит, что уже можно пошалить. Малыши, колитесь, вам бывает смешно в постели?“, – подписала фотографию артистка.


Алина Гросу и Родион Газманов instagram.com/alina_grosu

Провокационной оказалась не только подпись, но и внешний вид позирующих – Родион лежит в кровати с оголенным торсом, в то время как Алина, которая на 14 лет младше своего друга, позирует в бюстгальтере.

Поклонники принялись бурно обсуждать публикацию, и многие пришли к выводу, что молодых людей связывают романтические отношения.


Источник: ivona
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