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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 октября 16, 11:42
Холли Берри объяснила, почему скрывает детей от публики
Холли Берри
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Как и многие знаменитости, Холли Берри старается скрыть от посторонних глаз жизнь своих детей, считая, что излишнее внимание может не лучшим способом сказаться на ее малышах.
Но некоторым поклонникам актрисы кажется, что Берри просто стесняется сына и дочь — именно такое предположение высказала одна из подписчиц Холли в социальных сетях, чем вызвала волну негодования со стороны других пользователей, а также получила ответ от самой Берри.

Дискуссия разгорелась после того, как звезда фильма "Люди Икс" опубликовала фотографию своего сына Масео и дочки Налы, на которой не видно их лиц. В комментариях к посту одна из поклонниц Берри написала, что Холли, видимо, стесняется детей, на что получила ответ от актрисы.

Я заметила, что вы уже несколько раз писали подобные вещи, так что позвольте мне кое-то разъяснить — я не стыжусь своих детей. Но вместо того чтобы показывать их лица, я ищу другие способы демонстрировать то, что они являются важной частью моей жизни. Я стараюсь оградить их частную жизнь от посторонних, так как они всего лишь дети. Это только мое мнение и я не критикую людей, которые поступают иначе. Моя задача как матери в том, что я должна защищать частную жизнь своих детей всеми способами. Когда они вырастут и достигнут того возраста, когда захотят публиковать свои фото в Интернете — они сделают это и это будет их решением, а не моим. Хорошего вам дня, — написала Холли Берри.

Актрису поддержали и другие пользователи Интернета, которые согласились с тем, что глупо думать, будто Холли стесняется детей, раз не публикует их снимки. После этого "обидчица" Холли попросила прощения и уверила всех, что не имела в виду ничего плохого.

Напомним, что Холли Берри воспитывает 8-летнюю дочку Налу от бывшего гражданского мужа Гэбриэля Обри и 3-летнего сына Масео, отцом которого является супруг актрисы Оливье Мартинес.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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