Холли Берри объяснила, почему скрывает детей от публики

Но некоторым поклонникам актрисы кажется, что Берри просто стесняется сына и дочь — именно такое предположение высказала одна из подписчиц Холли в социальных сетях, чем вызвала волну негодования со стороны других пользователей, а также получила ответ от самой Берри.





Дискуссия разгорелась после того, как звезда фильма "Люди Икс" опубликовала фотографию своего сына Масео и дочки Налы, на которой не видно их лиц. В комментариях к посту одна из поклонниц Берри написала, что Холли, видимо, стесняется детей, на что получила ответ от актрисы.





Я заметила, что вы уже несколько раз писали подобные вещи, так что позвольте мне кое-то разъяснить — я не стыжусь своих детей. Но вместо того чтобы показывать их лица, я ищу другие способы демонстрировать то, что они являются важной частью моей жизни. Я стараюсь оградить их частную жизнь от посторонних, так как они всего лишь дети. Это только мое мнение и я не критикую людей, которые поступают иначе. Моя задача как матери в том, что я должна защищать частную жизнь своих детей всеми способами. Когда они вырастут и достигнут того возраста, когда захотят публиковать свои фото в Интернете — они сделают это и это будет их решением, а не моим. Хорошего вам дня, — написала Холли Берри.





Актрису поддержали и другие пользователи Интернета, которые согласились с тем, что глупо думать, будто Холли стесняется детей, раз не публикует их снимки. После этого "обидчица" Холли попросила прощения и уверила всех, что не имела в виду ничего плохого.





Напомним, что Холли Берри воспитывает 8-летнюю дочку Налу от бывшего гражданского мужа Гэбриэля Обри и 3-летнего сына Масео, отцом которого является супруг актрисы Оливье Мартинес.



















