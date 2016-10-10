Дженнифер Лопес обескуражила слишком откровенным селфи

Одной из причин расставания местные таблоиды назвали измену со стороны молодого парня.





Однако после разрыва Дженнифер Лопес некогда скучать: звезда загрузила себя съемками, встречами с друзьями и выступлениями. Ко всему прочему, певица не упускает возможности похвастаться своими соблазнительными формами.





Так, на одной из вечеринок знаменитость сделала пикантное селфи, на котором продемонстрировала откровенное декольте. Снимок, опубликованный на странице в Instagram, вызвал у поклонников неподдельный восторг и за считанные часы собрал тысячи лайков.





По всей видимости, Джей Ло решила показать всем подписчикам, что расставание – это не конец света.











