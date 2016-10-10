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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 октября 16, 12:43
Дженнифер Лопес обескуражила слишком откровенным селфи
Дженнифер Лопес
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Не так давно голливудская певица пережила расставание со своим возлюбленным, танцором Каспером Смартом, с которым встречалась пять лет.
Одной из причин расставания местные таблоиды назвали измену со стороны молодого парня.

Однако после разрыва Дженнифер Лопес некогда скучать: звезда загрузила себя съемками, встречами с друзьями и выступлениями. Ко всему прочему, певица не упускает возможности похвастаться своими соблазнительными формами.

Так, на одной из вечеринок знаменитость сделала пикантное селфи, на котором продемонстрировала откровенное декольте. Снимок, опубликованный на странице в Instagram, вызвал у поклонников неподдельный восторг и за считанные часы собрал тысячи лайков.

По всей видимости, Джей Ло решила показать всем подписчикам, что расставание – это не конец света.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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