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10 октября 16, 12:46
ФОТО: Лера Кудрявцева содержит взрослого сына
Лера Кудрявцева
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Ведущая Лера Кудрявцева является матерью 26-летнего сына Жана.
Она родила его в первом браке с музыкантом "Ласкового мая" Сергеем Ленюком.

В недавнем интервью знаменитость пожаловалась, что ей не нравится отношение сына к работе. Кудрявцева призналась: "Нельзя сказать, что он не работает, но постоянного места у него нет, устроится куда-нибудь, а через некоторое время бросает, сразу еще куда-то устраивается. Как говорит сын, он ищет себя. Меня это, признаюсь, немного напрягает. Ему 26. Я в этом возрасте квартиру себе в Москве купила. Даже немного раньше. Но что я могу сделать? Поколение сейчас совсем другое. У Жана все есть. Мама купила ему квартиру, машину, помогает. Он сам жалуется: "У меня нет стимула".

Поклонники посоветовали Лере урезать финансовое содержание взрослого сына, возможно, тогда он зашевелится и найдет себе постоянную работу.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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