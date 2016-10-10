ФОТО: Лера Кудрявцева содержит взрослого сына

Она родила его в первом браке с музыкантом "Ласкового мая" Сергеем Ленюком.





В недавнем интервью знаменитость пожаловалась, что ей не нравится отношение сына к работе. Кудрявцева призналась: "Нельзя сказать, что он не работает, но постоянного места у него нет, устроится куда-нибудь, а через некоторое время бросает, сразу еще куда-то устраивается. Как говорит сын, он ищет себя. Меня это, признаюсь, немного напрягает. Ему 26. Я в этом возрасте квартиру себе в Москве купила. Даже немного раньше. Но что я могу сделать? Поколение сейчас совсем другое. У Жана все есть. Мама купила ему квартиру, машину, помогает. Он сам жалуется: "У меня нет стимула".





Поклонники посоветовали Лере урезать финансовое содержание взрослого сына, возможно, тогда он зашевелится и найдет себе постоянную работу.



















