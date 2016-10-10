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10 октября 16, 12:56
Анну Седокову хотят лишить родительских прав
Анна Седокова
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Анна Седокова может лишиться младшей дочки?
Певица Анна Седокова в программе "Секрет на миллион" сообщила много личной информации о себе и отношениях со своими близкими и родными. Она также впервые заговорила о проблемах в семье.

Анна Седокова призналась, что в детстве от неё отказался отец, что ей очень сложно дался разрыв с мужем Валентином Белькевичем и во многом другом. Также она шокировала информацией о том, что её хотят лишить родительских прав.

Как выяснилось, бабушка Максима Чернявского (второй супруг Седоковой, – прим. ред.) хочет забрать у певицы дочь Монику.

По словам певицы, бабушка Максима лично заявила исполнительнице, что хочет лишить ее родительских прав. Несколько раз она предпринимала попытки оклеветать Анну Седокову.

Певица настроена решительно, и она не намерена отдавать своего ребёнка.  



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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