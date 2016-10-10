Анну Седокову хотят лишить родительских прав

Певица Анна Седокова в программе "Секрет на миллион" сообщила много личной информации о себе и отношениях со своими близкими и родными. Она также впервые заговорила о проблемах в семье.





Анна Седокова призналась, что в детстве от неё отказался отец, что ей очень сложно дался разрыв с мужем Валентином Белькевичем и во многом другом. Также она шокировала информацией о том, что её хотят лишить родительских прав.





Как выяснилось, бабушка Максима Чернявского (второй супруг Седоковой, – прим. ред.) хочет забрать у певицы дочь Монику.





По словам певицы, бабушка Максима лично заявила исполнительнице, что хочет лишить ее родительских прав. Несколько раз она предпринимала попытки оклеветать Анну Седокову.





Певица настроена решительно, и она не намерена отдавать своего ребёнка.











