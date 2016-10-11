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11 октября 16, 12:47
Бен Аффлек вернулся в семью
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
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Мы уже давно поняли, что развода Бену Аффлеку и Дженнифер Гарнер удалось избежать.
Пара, воспитывающая троих детей сумела преодолеть семейный кризис и теперь снова живёт вместе как одна большая семья.

О том, что Бен вернулся в семейное гнёздышко в Пасифик Палисэёдс, сообщают друзья пары. Ранее звезда фильма "Бэтмен против Супермена" арендовал дом по соседству, чтобы иметь возможность видеть своих детей. Собственно, всё это время он занимался своими отцовскими обязанностями – занимался с детьми, возил их в школу, учил уроки. Сразу после расставания с Дженнифер Бен переехал в домик для гостей, но последнему был необходим ремонт, и Аффлек съехал в соседний арендованный дом. Теперь же, когда ремонт подошёл к концу, Дженнифер сама предложила пока ещё законному мужу переехать в семейное гнездо.

"То, что он жил отдельно, было нелогичным. Он много времени проводил с детьми дома и управлялся по хозяйству. Дети начали спрашивать его, когда же они с мамой снова будут как одна семья, так что Джен и Бен приняли решение снова жить вместе" — рассказал инсайдер.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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