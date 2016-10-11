Бен Аффлек вернулся в семью

Пара, воспитывающая троих детей сумела преодолеть семейный кризис и теперь снова живёт вместе как одна большая семья.





О том, что Бен вернулся в семейное гнёздышко в Пасифик Палисэёдс, сообщают друзья пары. Ранее звезда фильма "Бэтмен против Супермена" арендовал дом по соседству, чтобы иметь возможность видеть своих детей. Собственно, всё это время он занимался своими отцовскими обязанностями – занимался с детьми, возил их в школу, учил уроки. Сразу после расставания с Дженнифер Бен переехал в домик для гостей, но последнему был необходим ремонт, и Аффлек съехал в соседний арендованный дом. Теперь же, когда ремонт подошёл к концу, Дженнифер сама предложила пока ещё законному мужу переехать в семейное гнездо.





"То, что он жил отдельно, было нелогичным. Он много времени проводил с детьми дома и управлялся по хозяйству. Дети начали спрашивать его, когда же они с мамой снова будут как одна семья, так что Джен и Бен приняли решение снова жить вместе" — рассказал инсайдер.



















