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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 октября 16, 13:24
Кэтрин Зета-Джонс опубликовала семейные снимки (ФОТО)
Кэтрин Зета-Джонс
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Не часто Кэтрин Зета-Джонс делится со своими фанатами фотографиями из семейной жизни.
И если снимки Кэтрин с мужем Майклом Дугласом еще можно без проблем найти в Instagram актрисы, то вот фотографии ее детей появляются в социальных сетях крайне редко. Но вчера Зета-Джонс порадовала поклонников и поделилась новыми фотографиями из семейного альбома.

В аккаунте звезды фильма "Чикаго" появилось два снимка. Один из них - селфи Кэтрин с ее дочкой Кэрис, а вот на другом фото семья запечатлена полностью: Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, их дочь Кэрис, а также сын Дилан - этим составом компания отправилась на концерт.

Очень взволнованы! Билеты готовы. Пятничный вечер с Бобби Диланом и The Rolling Stones. Не могу дышать от волнения!- подписала снимок актриса.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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