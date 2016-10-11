Кэтрин Зета-Джонс опубликовала семейные снимки (ФОТО)

И если снимки Кэтрин с мужем Майклом Дугласом еще можно без проблем найти в Instagram актрисы, то вот фотографии ее детей появляются в социальных сетях крайне редко. Но вчера Зета-Джонс порадовала поклонников и поделилась новыми фотографиями из семейного альбома.





В аккаунте звезды фильма "Чикаго" появилось два снимка. Один из них - селфи Кэтрин с ее дочкой Кэрис, а вот на другом фото семья запечатлена полностью: Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, их дочь Кэрис, а также сын Дилан - этим составом компания отправилась на концерт.





Очень взволнованы! Билеты готовы. Пятничный вечер с Бобби Диланом и The Rolling Stones. Не могу дышать от волнения!- подписала снимок актриса.



















