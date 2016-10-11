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11 октября 16, 13:27
Ксения Собчак решилась на откровенный разговор
Ксения Собчак
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О подобном мало кто хочет говорить, но Ксения Собчак решилась на откровенный разговор.
Сейчас ведущая – уважаемая персона, любящая жена, которая вот-вот подарит любимому первенца. Однако журналистка не скрывает – молодость у нее была бурной, из-за чего однажды она с подругой попала в жуткую ситуацию. На страницах книги "Новые заветы. Самые известные люди России о своих мечтах, страхах и успехах" Ксения впервые откровенно рассказала, как в 14 лет едва не стала жертвой изнасилования.

Тогда Собчак и ее подруга представились незнакомым парням 18-летними девушками. Незнакомцы предложили прокатиться на машине, на что смелые подростки в надежде развлечься согласились. Только вот у парней явно были другие планы.

"Ребята привезли нас на коктейль в главную гостиницу для быстрого секса в лесах Финского залива под названием "Ретур"… Поняв, что запахло жареным, мы сразу превратились в маленьких перепуганных до смерти девочек и стали быстро и нервно что-то лепетать про то, что нам домой надо, родители ждут… На это нам ответили быстро и четко, как на "стрелке", и, в общем-то, вполне логично: "Значит так, вы коктейли с нами пили? Пили. Поехать дальше согласились?.. Так что либо водки для храбрости и по-хорошему в номера, либо водки выпьем мы, а вы пойдете с нами. Но уже не по-хорошему", – рассказывает Собчак.

На парней не подействовало признание девушек, что им только 14 лет. Не помогли даже слова Ксении о том, что она дочь мэра Санкт-Петербурга. Тогда подруги решили поступать хитро. Оставив в залог мамины шубы, девушки вышли в туалет "припудрить носик". 

"А дальше – маленькое окошечко в туалете, стук перепуганного сердца, одна нога на батарею, вторая в лаз, рука подруги и мягкий плюх в снег. Холод, пронзительный холод, в лесу в одних платьицах... Почти замороженные девочки, перегораживающие дорогу грузовику, и добродушный дальнобойщик, давший нам свой пуховик один на двоих, чтобы согрелись. И блокпост ГАИ и первый голос из рации: "Нашли? Ну, слава богу", – рассказывает Ксения.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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