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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 октября 16, 13:32
Ирина Шейк блеснула в прозрачном платье (ФОТО)
Ирина Шейк
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В последнее время некоторые перфекционистки не прочь пустить шпильку в адрес Ирины Шейк.
Мол, не та уже у девушки фигура, сдает Ирина. Но Шейк отлично знает одно из правил успешной женщины – не обращать внимания на язвительные выпады хейтеров. Она продолжает работать. А основная часть работы для Шейк – блистать на модных мероприятиях. И с этим модель прекрасно справляется.

Накануне Ирина стала звездой мероприятия Intimissimi On Ice в Вероне. Девушка предстала в прозрачном черном платье со стразами и с глубоким декольте. Некоторым модным обозревателям наряд модели показался чересчур откровенным, но в целом фэшн-гуру отметили, что выглядит девушка отлично.

Кстати, в следующем году Ирина отметит 10-летие сотрудничества с Intimissimi. 

"Они поверили в меня, тогда еще начинающую модель, и я стала лицом бренда сразу после Аны Беатрис Баррос. Вообще, начать работать моделью было одним из самых сложных решений в моей жизни. Я понимала, насколько большая конкуренция меня ждет, и не была до конца уверена, что смогу добиться успеха", — вспоминала Шейк в одном из недавних интервью.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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