Леди Гага превратилась в куклу (ФОТО)

17 октября этого года в продажу поступит кукла Monster High, которая была создана по образу и подобию знаменитой певицы.





Игрушка, стоимость которой 29,9 долларов, будет зваться "Зомби Гага".





Отметим, что и выглядит она как настоящий зомби – бледная кожа, странное лицо, растянутая улыбка. Кстати, внешний вид "Зомби Гаги" — заслуга сестры Леди Гаги Натали Джерманотты. Как рассказала девушка, она вдохновлялась одним из образов певицы в клипе на песню "Born This Way".





"Зомби Гага" будет продаваться с розовыми волосами, темными очками и в брючном костюме, но при этом в комплекте будет прилагаться дополнительный наряд.



















