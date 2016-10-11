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Шоу-бизнес
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11 октября 16, 13:35
Леди Гага превратилась в куклу (ФОТО)
Леди Гага
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Леди Гага решила увековечить себя не только в музыке, но и в игрушке.
17 октября этого года в продажу поступит кукла Monster High, которая была создана по образу и подобию знаменитой певицы.

Игрушка, стоимость которой 29,9 долларов, будет зваться "Зомби Гага". 

Отметим, что и выглядит она как настоящий зомби – бледная кожа, странное лицо, растянутая улыбка. Кстати, внешний вид "Зомби Гаги" — заслуга сестры Леди Гаги Натали Джерманотты. Как рассказала девушка, она вдохновлялась одним из образов певицы в клипе на песню "Born This Way". 

"Зомби Гага" будет продаваться с розовыми волосами, темными очками и в брючном костюме, но при этом в комплекте будет прилагаться дополнительный наряд.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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