В семье Валерия Меладзе скоро будет свадьба (ФОТО)

Дочь певца Валерия Меладзе обручена с англичанином. Инга Меладзе скоро станет супругой Нори Вергезе, журналиста ближневосточного телеканала Al Jazeera.





А теперь стало известно, когда же Инга Меладзе сыграет свадьбу. Она лично объявила дату торжества.





Две недели назад у нас был год со дня помолвки, а еще ровно через год в эти выходные мы будем праздновать свадьбу 07-08.10.2017 дата намечена, обратный отсчет пошел.

написала Инга Меладзе в Instagram













Инга – старшая дочь Валерия Меладзе. И это впервые Меладзе будет выдавать замуж своего ребёнка. Стоит отметить, что вся родня Инги одобряет её выбор.





К слову, в первом браке с Ириной у Валерия Меладзе появились три дочери: Инга, Софья и Арина. С Альбиной Джанабаевой у Меладзе два сына.



