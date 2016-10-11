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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 октября 16, 16:46
В семье Валерия Меладзе скоро будет свадьба (ФОТО)
Валерий Меладзе,имидж,клип,Музыка
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Инга Меладзе выходит замуж за англичанина.
Дочь певца Валерия Меладзе обручена с англичанином. Инга Меладзе скоро станет супругой Нори Вергезе, журналиста ближневосточного телеканала Al Jazeera.

А теперь стало известно, когда же Инга Меладзе сыграет свадьбу. Она лично объявила дату торжества.

Две недели назад у нас был год со дня помолвки, а еще ровно через год в эти выходные мы будем праздновать свадьбу 07-08.10.2017 дата намечена, обратный отсчет пошел.
написала Инга Меладзе в Instagram



Инга – старшая дочь Валерия Меладзе. И это впервые Меладзе будет выдавать замуж своего ребёнка. Стоит отметить, что вся родня Инги одобряет её выбор.

К слову, в первом браке с Ириной у Валерия Меладзе появились три дочери: Инга, Софья и Арина. С Альбиной Джанабаевой у Меладзе два сына.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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