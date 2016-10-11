Константин Меладзе впервые поцеловал на публике Брежневу

Всем известно, что Вера Брежнева и Константин Меладзе – жена и муж. Вокруг их отношений было много разговоров и слухов, но теперь пара официально оформила свои отношения.





Тем не менее Меладзе и Брежнева не спешат делиться подробностями из личной жизни. Их редко видят вместе, а ещё реже можно увидеть проявление чувств друг к друге на публике.





Поэтому поцелуй на сольном концерте Веры Брежневой не мог не удивить. Константин Меладзе впервые поцеловал свою законную супругу на глазах у зрителей.





Отметим, что всё же иногда Константин и Вера отвечают на вопросы о их личной жизни. К примеру, Брежнева рассказала об отношениях с Константином Меладзе. Как ей живётся с ним в браке. А Меладзе признался, что Вера Брежнева поменяла его и его жизнь.











