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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 октября 16, 16:50
Константин Меладзе впервые поцеловал на публике Брежневу
Константин меладзе
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Константин Меладзе и Вера Брежнева нечасто показывают свои чувства на публике.
Всем известно, что Вера Брежнева и Константин Меладзе – жена и муж. Вокруг их отношений было много разговоров и слухов, но теперь пара официально оформила свои отношения.

Тем не менее Меладзе и Брежнева не спешат делиться подробностями из личной жизни. Их редко видят вместе, а ещё реже можно увидеть проявление чувств друг к друге на публике.

Поэтому поцелуй на сольном концерте Веры Брежневой не мог не удивить. Константин Меладзе впервые поцеловал свою законную супругу на глазах у зрителей.

Отметим, что всё же иногда Константин и Вера отвечают на вопросы о их личной жизни. К примеру, Брежнева рассказала об отношениях с Константином Меладзе. Как ей живётся с ним в браке. А Меладзе признался, что Вера Брежнева поменяла его и его жизнь.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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