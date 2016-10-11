Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.82
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
28.60
USD
25.82
RUB
0.41
EUR
29.13
USD
26.07
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 октября 16, 16:54
ФБР просмотрело записи по делу Брэда Питта
Брэд Питт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анджелина Джоли отказалась от дачи показаний.
Брэд Питт недавно встретился со своими детьми. Из-за шумихи по поводу жестокого обращения Питта с детьми он долгое время не мог их увидеть. А теперь зарубежные СМИ пишут, что ФБР не будет заводить дело на Брэда Питта.

Правоохранительные органы просмотрели видео с самолёта и не нашли доказательств насилия в отношении сына Питта, 15-летнего Мэддокса. Напомним, в сентябре была информация о ссоре Питта с его сыном Мэддоксом на борту самолета. Видеозапись недоступна, но ничего противозаконного, видимо, Питт не делал.

К тому же Анджелина Джоли отказалась давать показания относительно этой информации. Поэтому дело из-за отсутствия состава преступления и доказательств заведено не будет.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Брэд Питт разочарован поведением Анджелины Джоли
Брэда Питта не устраивали политические амбиции супруги
Брат Анджелины Джоли присматривает за ее детьми (ФОТО)
Бред Питт надеется, что тесть помирит его с женой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Романтик Сергей Притула рассказал, как удивил супругу (ФОТО)
noimageТатьяна Буланова рассказала о предательстве мужа
noimageКонстантин Меладзе впервые поцеловал на публике Брежневу
noimageВ семье Валерия Меладзе скоро будет свадьба (ФОТО)
noimageЛеди Гага превратилась в куклу (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...