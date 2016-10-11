ФБР просмотрело записи по делу Брэда Питта

Брэд Питт недавно встретился со своими детьми. Из-за шумихи по поводу жестокого обращения Питта с детьми он долгое время не мог их увидеть. А теперь зарубежные СМИ пишут, что ФБР не будет заводить дело на Брэда Питта.





Правоохранительные органы просмотрели видео с самолёта и не нашли доказательств насилия в отношении сына Питта, 15-летнего Мэддокса. Напомним, в сентябре была информация о ссоре Питта с его сыном Мэддоксом на борту самолета. Видеозапись недоступна, но ничего противозаконного, видимо, Питт не делал.





К тому же Анджелина Джоли отказалась давать показания относительно этой информации. Поэтому дело из-за отсутствия состава преступления и доказательств заведено не будет.



